Вступ України до СОТ позитивно позначиться на розвитку рибної галузі
Аргументи голови профільного Дежкомітету
Вступ України до Світової організації торгівлі позитивно позначиться на розвитку рибної галузі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Державного комітету рибного господарства України Володимир ВОЛКОВ.
На його думку, вступ України до СОТ є дуже хорошим стимулятором процесів у цій сфері. «Ми не боїмося вступу до СОТ. Ми готуємося до цього», - сказав В.ВОЛКОВ, наголосивши на важливості того, щоб в цьому процесі держава пішла назустріч. «Сьогодні потрібно дві вчинки: з боку держави – створити екологічну комісію і повернутися лицем до флоту. Якщо ці два питання будуть вирішені, і нас приєднають до дотації, які мають виробники аграрної продукції, і нам ще, на десерт, дадуть невелику дотацію на пальне (для риболовецьких суден – УНІАН), то ціна на рибу впаде відразу, конкуренція буде хорошою, і ніяка СОТ нам не страшна», - пояснив В.ВОЛКОВ.