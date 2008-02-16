Як покінчити з ”чорними зарплатами”

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про єдиний соціальний податок». Його автори – народні депутати Т.Стецьків, В.Стретович, Л.Оробець і В.Марущенко.

Проектом передбачається введення з 1 січня 2009 року єдиного соціального податку у розмірі 15% доходів найнятих робітників. Максимальна величина оплати праці як об`єкт оподаткування обмежується 100 розмірами мінімальної зарплати.

Передбачено Державний реєстр соціального страхування, який вестиме центральний податковий орган.

Планується такий розподіл коштів від єдиного соціального податку:

Пенсійний фонд України – 86,5%;

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 5,0%;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності – 8,5%.

Єдиний соціальний податок не включає страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, які платяться окремо.

Ухвалення такого єдиного соціального податку, на думку авторів законопроекту, зумовлене необхідністю вивести з тіні виплати заробітної плати.

Нагадаємо, з цією ж метою з 2004 року в Україні була скасована прогресивна шкала оподаткування фізичних осіб і запроваджена єдина ставка – 13% (з 2007 року – 15%). У даному законопроекті про єдиний соціальний податок передбачено більш ніж двократне зменшення відрахувань до Пенсійного та інших соціальних фондів. Це поліпшить становище роботодавців, але може істотно скоротити обсяги надходжень коштів, призначених для виплат пенсій і на інші соціальні потреби.