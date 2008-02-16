Дев`ять громадян задекларували доходи понад 1 мільйон гривень на Сумщині

У Сумській області за підсумками 2007 року дохід у сумі понад 1 мільйон гривень задекларували дев`ять громадян. У 2006 році на Сумщині було зареєстровано 7 мільйонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Державної податкової адміністрації в Сумській області Микола ІВАЩЕНКО.

За його словами, двоє з дев`яти громадян задекларували доходи, які були одержані від продажу акцій, і сплатили 36 тис. грн. податків з доходів фізичних осіб, ще одна людина задекларувала дохід від продажу нерухомості і здачі нерухомості в оренду, сплативши 37 тис. грн. податку з доходів.

П`ятеро осіб задекларували доходи в сумі понад 1 млн. гривень, одержані від продажу облігацій внутрішньої державної позики, випущених Мінфіном. Ці доходи, згідно із законодавством, не підлягають оподаткуванню. Одна декларація була подана до уваги, оскільки один житель області одержав дохід від продажу нерухомості.