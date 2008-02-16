Помер популярний актор театру і кіно Борис Хмельницький (фото)

У Москві помер популярний актор театру і кіно Борис Хмельницький.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Народний артист Росії, що працював довгий час у знаменитому московському Театрі на Таганці, помер сьогодні після тяжкої хвороби на 68-му році життя, повідомив секретар Союзу кінематографістів РФ Клим ЛАВРЕНТЬЄВ.

Б.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ народився 26 червня 1940 року в місті Уссурійську Приморського краю. У 1961 році закінчив Львівське музичне училище, а в 1966 році - театральне училище імені Щукіна.

У 1966 році він почав зніматися в кіно. Перша його роль - поет-солдат у фільмі Леоніда Осики "Хто повернеться - долюбить". Б.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ знімався також у фільмах "Червоний намет", "Стріли Робін Гуда", "Дике полювання короля Стаха", "Балада про доблесного лицаря Айвенго" та багато інших кінокартин.