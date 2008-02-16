Павленко назвав дату початку реконструкції Олімпійського

У Києві вже з 18 лютого розпочнеться реконструкція НСК "Олімпійський".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, "стосовно НСК "Олімпійський" врегульовані всі питання, у понеділок відбудеться Наглядова рада, яка прийме рішення про початок реконструкції". "Зараз не говоритиму, яке буде прийнято рішення, але воно буде прийняте", - зазначив міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що "18 лютого в Україну приїздить інспектор УЄФА по стадіонах". "Буде звіт інспектора. Думаю, буде все позитивно оцінено. Щодо стадіонів, баз у нас, на мою думку, не буде жодного збою", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, УЕФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів Євро-2012, якщо не буде демонтований торговий-розважальний центр «Троицкий» перед стадіоном.

7 лютого в Києві був підписаний меморандум про демонтаж недобудованого об`єкта біля НСК «Олімпійський». Згідно з документом, об`єкт буде демонтований до 1 червня цього року.