В Укразалізниці пояснили підвищення тарифів

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення пов`язане з подорожчанням електроенергії і дизельного пального.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№6 (685) 16-22 лютого) заявив заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віктор ЧОРНИЙ.

За його словами, за 2007 рік було досягнуто рекордного обсягу всіх видів перевезень вантажів - майже 515 млн. тонн. В.ЧОРНИЙ відзначив, що доходи від експлуатаційної діяльності становили 21,7 млрд. грн., це на 12% більше порівняно з 2006 роком. «Проте рентабельність «Укрзалізниці» становила лише 0,23%, тоді як в 2006-му вона дорівнювала майже 2%. Тобто, з одного боку, маємо доволі значне зростання обсягів перевезень, а з іншого - спад рентабельності», - сказав він.

Причиною цього, за словами В.ЧОРНОГО, є той факт, що «Укрзалізниця» дуже багато використовує зовнішніх матеріально-технічних ресурсів, де ціну на ту або іншу продукцію диктує ринок. Так, нагадав він, в 2007 році відбулося зростання цін на електроенергію - 10,5%, дизельне пальне - 48, колеса вантажні суцільнокатані з підвищеною твердістю - 19,6, бандажі локомотивні - 23,3, катанку - 14,9, проволоку - 23,3, рейки, підкладки і накладки - 6,1, металопрокат - від 8 до 45,6%, цемент - 35,6%. «А залізничні тарифи минулого року підвищувались, починаючи з травня, на 2-3% щомісячно, що до кінця року дало збільшення доходів лише на 7%. У такій ситуації вийти на більш менш позитивний результат за підсумками року нам вдалося завдяки надходженням від зростання обсягів вантажних перевезень», - сказав він.

Крім того, за словами заступника генерального директора «Укрзалізниці», наразі дуже гостро стоїть питання оновлення рухомого складу, виконання великомасштабних ремонтних робіт у колійному господарстві. «Все це й змусило «Укрзалізницю» звернутися до уряду з проханням про індексацію вантажних тарифів на рівень, який би відповідав рівню зростання цін на продукцію, що її споживають залізниці, і дав змогу бодай частково задовольнити потребу в оновленні рухомого складу», - сказав В.ЧОРНИЙ.

Він відзначив, що проект наказу був оприлюднений ще в листопаді минулого року. Відтоді до нього надійшло багато зауважень і пропозицій. Їх було максимально враховано. То ж, за словами В.ЧОРНОГО, з 1 лютого тарифи зростуть на 12%, з 1 квітня - на 17%, а далі, з початку третього і четвертого кварталу - по 3%.