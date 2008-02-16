У податкової немає вибору: хочеш відшкодувати ПДВ - готуйся до перевірки

Голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК сподівається, що до квітня місяця цього року вдасться вирішити проблему з простроченим відшкодуванням ПДВ.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№6 (685) 16-22 лютого 2008 р.).

За словами С.БУРЯКА, торік було проведено 189 тис. зустрічних перевірок з відшкодування ПДВ. «Якщо ти пред`явив якусь суму до відшкодування, у нас немає іншого механізму, окрім як піти і перевірити тебе, твоїх контрагентів», - сказав він.

Водночас, за словами С.БУРЯКА, це вимотує не тільки юридичних осіб. Це вимотує самих податківців, бо 70% робочого часу аудиторів податкової адміністрації йде на проведення зустрічних перевірок.

Голова ДПАУ наголосив, що необхідно ввести реєстр електронних накладних і тоді перевірка здійснюватиметься в автоматичному режимі. «А на сьогодні це робиться уручну», - нагадав С.БУРЯК. При цьому, за його словами, виходячи з даних близько 30-35% простроченого відшкодування ПДВ, тобто 2,5-3 млрд. грн., - це липові, надуті суми. Він наголосив, що на 1 січня 2008 року було 3,2 млрд. з простроченням більш як 60 днів, з них 2 млрд. за січень було погашено. «Думаю, що до квітня ми забудемо про існування цієї проблеми. І тоді ми зможемо раз і назавжди усунути проблему існування невідшкодованих 8,5 млрд. ПДВ на 1 січня нинішнього року» - сказав С.БУРЯК.