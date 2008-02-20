У Києві на гарячому взяли голову сільради: хабар $450 тисяч

19 лютого у філії одного з банків Києва правоохоронці затримали депутата Васильківської райради і двох посадовців сільради під час отримання хабара у 450 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, гроші передавалися за сприяння у виділенні 4 га землі в межах однієї з сільських рад Васильківського району. За інформацією ЦГЗ, працівники МВС затримали чотирьох осіб: голову сільради, голову постійної земельної комісії цієї ж ради, депутата Васильківської районної ради і посередника, який передавав гроші.

Прокуратура Києва порушила за даним фактом кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, особа, яка передавала гроші, є родичем посадовця Васильківської районної держадміністрації.