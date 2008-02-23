У Львові пройде акція «Пропита молодь»

У неділю, 24 лютого, на проспекті Свободи у Львові біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться акція "Пропита молодь", присвячена проблемі алкоголізму в Україні, - повідомили ZAXID.netв Інформаційному центрі ЛОО "Національний Альянс".

Акцію організували громадські організації "Національний альянс" та "Центр Досліджень Молодіжного Руху".

Метою акції є привернення уваги суспільства до проблеми алкоголізму, зокрема молодіжного. Акція буде складатися з театралізованого дійства та опитування перехожих.