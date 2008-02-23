Порошенко: інфляція в цьому році може перевищити 16%

Якщо не здійснювати жодних змін, інфляція в цьому році перевищить 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора, відповідаючи на питання журналістів, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

«Попередні розрахунки свідчать про те, що якщо не здійснювати жодних змін, то рівень інфляції цього року перевищить 16%», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що якщо буде вжито жорстких заходів як монетарного характеру, так і в першу чергу структурні реформи в економіці, то інфляцію вдасться утримати.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що причиною інфляції є не стільки дії монетарні, за які відповідає Нацбанк, і не тільки дії уряду, але й загальна світова кон`юнктура, тому що зростання цін на нафту, газ, різке зростання цін на продовольство після виходу на ринок нових споживачів «дозволяє нам припускати, що ситуація з інфляцією цього року буде досить напружена». «А 12% - це те, що сьогодні під час попереднього обговорення голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ запропонував як узгоджену позицію, як ту мету, до якої мають прагнути в результаті проведення узгоджених дій уряд і Національний банк», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, Національний банк України пропонував уряду збільшити прогнозний показник зростання інфляції на кінець 2008 року до 12%.

«Ми не виведемо зараз інфляцію на нуль відсотків, але й такої необхідності (такого підвищення) немає. Нацбанк висловив зауваження уряду і запропонував збільшити рівень інфляції 12%, щоб розвиток економіки здійснювався більш значними темпами. Але і при 10% інфляції економіка також може розвиватися», - сказав він сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

Перший віце-прем`єр зазначив, що прогнозний показник інфляції на кінець 2008 року збережено на рівні 9,6%.

*** Сьогодні Кабінет Міністрів прийняв за основу комплекс антиінфляційних заходів і доручив його доопрацювати, зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні. На думку глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні у розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що рівень інфляції в січні став результатом 17% інфляційного показника за підсумками 2007 року. «Ми кожного місяця скорочуватимемо інфляцію і матимемо до кінця 2008 року однозначну інфляцію - до 10%. І це буде вдвічі менше, ніж у 2007 році», - сказала вона.