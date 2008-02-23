Скрипка поховав українську і російську рок-сцену

Українська група Воплі Відоплясова вирішила відмовитися від хард-рокового звучання і перейти на лірику. Про це заявив фронтмен колективу Олег Скрипка в інтерв`ю Корреспонденту.

"...Ми збираємося відмовитися від хард-рокового звучання. Воно вже не актуальне. Рок - це протест, і ми своє вже опротестували", - заявив Скрипка.

"Я вважаю, що в Україні рок-сцени немає. Вона мертва. У Росії - те ж саме. Там виконавці типу Б-2 і Земфіри займають рокову нішу, але це по суті поп-колективи", - розповів музикант.

На питання, в якому напрямі розвиватимуться Воплі Відоплясова, Скрипка відповів:

"Грати рок стає все менш цікаво. Ми хочемо виконувати ліричні пісні. Від етно ми не відмовляємося, у жодному випадку. Заглиблюватимемося в нього ще більше".