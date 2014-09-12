20 вересня відбудеться відкриття одного з найбільших садових центрів в Україні

Запрошуємо на урочисте відкриття нового садового центру в с. Мила (під Києвом, 26 км по Житомирській трасі). На гостей чекатиме цікава розважальна програма: майстер-класи по догляду за садом, безкоштовні консультації експертів, розваги для дітей та розіграш призів серед відвідувачів заходу.

5% від прибутку в день відкриття буде перераховано на гуманітарні і медичні цілі АТО і жителів Донбасу.

Протягом весни-літа 2014 року активно велися роботи з облаштування та будівництва нового садового центру в с. Мила, і у день відкриття на вас чекатиме:

- торгова площа 1,5 га для продажу садових рослин;

- магазин садових товарів на 210 кв.м. + відкритий торговий майданчик садових товарів на 300 кв.м.

- офісні приміщення та касова зона площею більше 100 кв.м.

- паркінг для відвідувачів на 100 машиномісць.

Короткий огляд святкової програми у день відкриття 20 вересня

- майстер класи по догляду за садом, створенню ландшафтного дизайну «своїми руками»;

- безкоштовні консультації від експертів (агрономів, садівників);

- дитяча програма та майстер класи для майбутніх любителів саду;

- розіграш призів серед учасників та покупців;

- презентація новинок садових товарів від партнерів;

- запуск 1000 кульок ТМ Greensad в повітря.



Деталі щодо відкриття ми публікуватимемо тут: http://greensad.com.ua/ua/blog/87/

Культурно-розважальна програма в день відкриття зацікавить гостей та затримає на святі. Очікувана кількість відвідувачів в день відкриття – 500-1000 осіб.

Довідка про Садовий центр Greensad:

Компанія була створена в 2011 році (територіальне розміщення в с. Чайки, 2 км від Києва) та продовжує свій активний розвиток із площі в 6 сотих до 1,5 га.

За період існування ми:

- допомогли із озелененням та в садівництві більше ніж 10 000 своїм клієнтам;

- зробили більше 40 комплексних об’єктів по озелененню та створили більше 160 газонів, систем поливу на території приватних будинків;

- збільшили асортимент рослин та садових товарів в Інтернет магазині до 7 000 одиниць;

- зняли більше 550 відео-оглядів до багатьох видів садових рослин із нашого асортименту

Контакти:

Маркетолог садового центру Greensad

Лариса Семенюта

067 695 43 23

e-mail: semenuta@greensad.com.ua

http://greensad.com.ua