Донецька влада привітала місто з «Днем радянської армії» (фото)

За розпорядженням секретаря Донецької міськради Миколи ЛЕВЧЕНКА у місті Донецьку розвішені близько 20 бігбордів, в яких жителів поздоровляють з "Днем радянської армії".

На бігбордах на фоні блакитного неба, гвардійських стрічок і жовтих зірок надруковано: "23 февраля День советской армии и военно-морского флота. Мы помним и поздравляем! Донецкий городской совет".

Як повідомив сам М.ЛЕВЧЕНКО, розпорядження розмістити на носіях вказані бігборди дав безпосередньо він.

"Це я сказав такий текст написати. Тому що ми святкуємо 90 років із дня заснування Радянської армії, Червоної армії - це ювілейна дата", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

За його словами, "саме Радянська армія захистила нашу країну від фашистів". "І я б хотів, що б саме це пам`ятали. Я вважав, що це правильно буде ось саме це підкреслити. Ми для цього і написали "Пам`ятаємо, поздоровляємо", - сказав секретар міськради.

Він висловив незадоволення тим, що в Україні "забувають ветеранів радянської армії". "У нас раптом з`явився герой України Шухевич - кадровий офіцер Вермахту, який увійшов на територію України в німецькій формі", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

Тому, наголосив М.ЛЕВЧЕНКО, акцент привітання було зроблено саме на тих, хто воював з фашизмом і захищав нашу країну, «щоб у жодному разі не забували і не прогавили».

Він також зазначив, що таким текстом він не хоче образити хлопців, які служили і служать в українській армії. "Це і їхнє свято також", - додав М.ЛЕВЧЕНКО.

Крім того, він сказав, що бігборди розміщені рекламними агентствами безплатно як "соціальна реклама".

"Коли йдеться про соціальну рекламу – ми з 8 Березня поздоровляємо, з Новим роком, з 23 лютого - ми пишемо листи до рекламних компаній, і вони на порожніх щитах, які у них не зайняті комерційною рекламою, розміщують соціальну рекламу", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.