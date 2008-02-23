На Волині згорів пасажирський автобус
12:27, 23 лютого 2008Суспільство
829 0
В салоні було 30 пасажирів
На Волині, біля села Хряськ Маневицького району, на автошляху “Кузнецовськ-Маневичі”, під час руху сталося загоряння двигуна автобусу „ПАЗ”, що належить приватному перевізнику.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на момент пожежі в автобусі перебувало 30 пасажирів, яким вдалося врятуватися.
Двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає. Автобус повністю згорів.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter