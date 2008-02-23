На Волині згорів пасажирський автобус

На Волині, біля села Хряськ Маневицького району, на автошляху “Кузнецовськ-Маневичі”, під час руху сталося загоряння двигуна автобусу „ПАЗ”, що належить приватному перевізнику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на момент пожежі в автобусі перебувало 30 пасажирів, яким вдалося врятуватися.

Двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. Автобус повністю згорів.

Причина виникнення пожежі встановлюється.