Суд заборонив продовжувати роботу позачергового з’їзду суддів України

Як відомо, 19-20 червня 2014 року відбувся XII позачерговий з’їзд суддів України. Однак через неналежну організацію чимало питань так і не було вирішено.

Так, виникали питання щодо легітимності делегатів на з’їзді. Зокрема, народний депутат України Роман Стаднійчук звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва, і попросив визнати протиправними дії Ради суддів щодо обрання делегатів на конференції суддів адміністративних, господарських і загальних судів та зобов’язати здійснити дії для обрання легітимних делегатів.

З’їзд таки відбувся, але 23 липня 2014 року Окружний адміністративних суд міста Києва виніс ухвалу щодо його проведення.

Читайте такожП'ять суддів КС відкликали свої заяви про звільнення з посад - Онопенко«…Інших рішень, у тому числі щодо про призначення Вищої ради юстиції, про призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також щодо перерви у роботі з'їздом не приймалось; тому, з урахуванням визначеної у рішенні Ради суддів України від 25 квітня 2014 року №17 дати проведення з'їзду - з 19 по 20 червня 2014 року, 20 червня 2014 року ХІІ позачерговий з'їзд суддів України закінчив свою роботу», - сказано в постанові.

Проте 5 вересня 2014 року на засіданні Ради суддів України було прийнято рішення про проведення II етапу ХІІ позачергового з’їзду суддів, який відбудеться 25-26 вересня 2014 року (тобто продовжити проведення зїзду).

Натомість з тексту ухвали стає зрозумілим, що з’їзд завершив свою роботу, і постає питання, чи будуть легітимними рішення, які прийматиме з’їзд суддів, продовжуючи свою роботу. Тобто тепер потрібно конференціям суддів знову обирати делегатів, а Раді суддів України проводити черговий з’їзд.