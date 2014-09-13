В Одесі затримали трьох терористів, які планували серію злочинів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у результаті спецоперації в Одесі затримано трьох членів терористичної групи. Усі вони місцеві мешканці. За грошову винагороду в розмірі 50 тис. доларів США зловмисники готували в Одесі серію резонансних злочинів. У плани терористів входив, зокрема, теракт у людному місці поруч із центральним офісом однієї з банківських установ, а також вбивства громадських активістів. Відповідальність за теракти, за задумом зловмисників, мала взяти на себе міфічна організація «Українська червона армія».

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У членів терористичної групи виявлено та вилучено пакунок із вибуховою речовиною (типу амоналу), 4 споряджених детонатори, 30 запалювачів, колба з речовиною для випарювання гексогену, пістолет «Вальтер», 16 патронів для ПМ, мисливський ніж (тесак), речовини для приготування вибухівки (селітра, серебрін, перекис водню).

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Затриманим оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.