Дніпропетровськ святкує 238-у річницю з дня заснування міста

Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося за багаторічною традицією - молебнем за Дніпропетровськ у Свято-Троїцькому соборі та з церемонії покладання квітів до пам`ятника почесному громадянину міста Олександру Полю.

«Місто буде святкувати сьогодні стримано, але щиро і патріотично. У місті близько 20 місць, де будуть проводитись виступи, концерти, майстер-класи, а також збиратимуться кошти для лікування поранених, допомоги переселенцям», - зазначив Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

Святкування продовжилося на центральній площі Героїв Майдану парадом жителів в українських вишиванках, в якому брало участь близько 2 тис. осіб на чолі з мером міста, а також байкери, автомобілісти і велосипедисти.

На проспекті ім. Карла Маркса біля міськради цілий день відкрито алею творчості ”Мистецький квартал” за участю близько 200 художників.

Також в рамках святкування Дня міста місцеві майстри створили величезну шоколадку розміром 1,2 кв метра в стилі Петриківського розпису, розписаної їстівними фарбами 12-ти кольорів. Унікальна шоколадка офіційно зареєстрована в Книзі рекордів України.

На Набережній Дніпра проходить рок-фестиваль ”Dnipro-Rock 2014” за участю артистів з Дніпропетровська та інших міст України. Ввечері на Фестивальному причалі заплановано виступ гурту «ВВ».

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Традиційного феєрверку до Дня міста сьогодні не буде, згідно з рішенням міськвиконкому щодо заборони будь-яких феєрверків до завершення антитерористичної операції.

Правопорядок на День міста у Дніпропетровську забезпечують близько 1,5 тис. співробітників міліції.