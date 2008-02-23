З шахти у Донецьку екстрено евакуюють гірників
18:04, 23 лютого 2008Суспільство
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Зміна - 88 чоловік
У Донецьку на шахті "Жовтнева копальня" (Донецька вугільна енергетична компанія) через аварійну ситуацію проводиться екстрена евакуація більше 80 гірників.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 16:53 на шахті сталася раптова зупинка вентилятора головного провітрювання.
У момент аварії в шахті перебувало 88 гірників робочої зміни. Всіх їх терміново виводять на поверхню.
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