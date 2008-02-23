З шахти у Донецьку екстрено евакуюють гірників

У Донецьку на шахті "Жовтнева копальня" (Донецька вугільна енергетична компанія) через аварійну ситуацію проводиться екстрена евакуація більше 80 гірників.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 16:53 на шахті сталася раптова зупинка вентилятора головного провітрювання.

У момент аварії в шахті перебувало 88 гірників робочої зміни. Всіх їх терміново виводять на поверхню.