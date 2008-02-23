Луценко поставить в Одесі пам`ятник Гоцману

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО здійснив у суботу робочий візит до Одеси, щоб виконати доручення Кабінету міністрів – взяти участь в церемонії присвоєння Одеському юридичному інституту Харківського університету внутрішніх справ статусу незалежного вузу – Одеського юридичного університету МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр заявив, що «тепер вуз, який готує фахівців для органів внутрішніх справ, стане кузнею кадрів для всього півдня України. В учбовому закладі склалися добрі традиції і чудовий викладацький склад, але в найближчі роки університету необхідно буде розширятися».

Користуючись присутністю на церемонії керівництва Одеси та регіону, Ю.ЛУЦЕНКО попросив їх погодити виділення земельних площ під нові корпуси вузу.

Керівник МВС повідомив журналістам, що найближчим часом в Одесі буде встановлено пам`ятник офіцеру міліції Давиду Гоцману, який став прототипом головного героя кіносеріалу «Ліквідація» – начальника управління кримінального розшуку Одеси. Скульптуру планується встановити біля будівлі облуправління МВС на вулиці Єврейській, 12.

«У музеї УМВС в Одеській області є фотографії цього розшуковця, і його скульптурне зображення відповідатиме оригіналу», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.

Нагадаємо, 14-серійний телевізійний серіал «Ліквідація» режисера Сергія УРСУЛЯКА розоповідає про роботу одеського КРРО у повоєнні роки. Роль Д.Гоцмана виконав актор Володимир МАШКОВ. Сценаристи фільму «Ліквідація» написали образ офіцера міліції Д.Гоцмана з реальних фактів професійної діяльності місцевого “опера” Давида Курлянда. Він приїхав до Одеси в квітні 1944 року, пізніше став керівником управління кримінального розшуку.