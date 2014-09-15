У Сумах кількість постраждалих під час вибуху газу в 9-поверхівці збільшилася до 5 чоловік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, про це сьогодні на апаратній нараді в мерії повідомив старший інспектор штабу Сумського міськвідділу міліції Микола Мальцев.

«Постраждали п'ятеро: два співробітника міліції, співробітник ДСНС, господар квартири і ще один цивільний - сусід», - зазначив Мальцев.Читайте такожУ Сумах чоловік "підірвав" квартиру через відсутність бажання жити далі. Постраждали троє осіб

Крім того, у будинку досі відключено газопостачання.

«Сьогодні газопостачання в будинку відключено. Кран газовиками опломбований. Будинок - 9-поверховий: 171 квартира, 19 стояків. «Сумигаз» працює з населенням, щоб відновити газопостачання. Для цього потрібен час», - повідомив на апаратній нараді начальник відділу комунальної служби «Служба 080» Валерій Марюхна.