Спільні маневри з військовими РФ під загрозою зриву?

Рада національної безпеки та оборони України доопрацьовує проект закону про допуск іноземних військових формувань на територію держави для проведення у 2008 році міжнародних військових навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Цей проект закону є в Раді національної безпеки і оборони, остаточно доопрацьовується і буде направлений до Верховної Ради», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що для проведення міжнародних військових навчань на території України парламент обов’язково має ухвалити закон, і оборонне відомство не може вплинути на цей процес.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, законопроектом передбачена участь українських військових за межами України у 9-ти навчаннях, а на території нашої держави пропонується провести 11 міжнародних навчань .

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звернувся з листом до Президента України Віктор ЮЩЕНКА, в якому просив прискорити підготовку законопроекту про допуск іноземних військових контингентів на територію України для проведення багатосторонніх навчань у 2008 році та в стислі терміни направити його на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що існує реальна небезпека зриву запланованих у 2008 році міжнародних військових навчань за участю військовослужбовців Збройних Сил України. Він висловив стурбованість тим, що "дотепер на розгляд парламенту не внесено відповідного законопроекту".

"Цей документ має бути розглянутий на засіданні РНБО та затверджений Президентом України. Але станом на сьогодні цього не зроблено", - зазначив голова парламентського комітету.

Члени Комітету також вважають, що подальша затримка із внесенням цього законопроекту може спричинити зрив міжнародних військових навчань, оскільки перші спільні маневри планувалося провести з військовими Російської Федерації вже у квітні.