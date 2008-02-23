Перші леді Америки і України домовилися про співпрацю

Голова Наглядової ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО і дружина Президента США Лора БУШ домовилися про співпрацю у галузі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», зустріч К.ЮЩЕНКО і Л.БУШ відбулась 22 лютого у Вашингтоні.

Під час зустрічі К.ЮЩЕНКО розповіла про медичні програми, що їх реалізує фонд «Україна 3000», зокрема – програми «Дитяча лікарня майбутнього», «Від лікарні до лікарні», «Радість дитинства – вільні рухи». У свою чергу, Л.БУШ окреслила проекти у сфері медицини, якими вона опікується. Співрозмовниці домовилися про співпрацю у сфері подолання раку молочної залози.

Також К.ЮЩЕНКО і Л.БУШ обмінялися інформацією щодо освітніх проектів, які вони підтримують. Зокрема, К.ЮЩЕНКО розповіла про новий проект фонду «Україна 3000» «Добро починається з тебе», присвячений благодійності в українських школах.

Окрім того, Л.БУШ поділилася враженнями від поїздки в Африку, яку щойно здійснила разом із чоловіком, Президентом США Джорджем БУШЕМ.

К.ЮЩЕНКО та представники фонду «Україна 3000» перебувають у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом.