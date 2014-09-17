Учасники АТО почали отримувати обіцяні державою земельні ділянки

Про це повідомив директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель Державного агентства земельних ресурсів Олександр Краснолуцький на брифінгу у Клубі Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба уряду.

"За оперативними даними Держземагентства, для отримання земельних ділянок звернулося 2,5 тисяч учасників АТО, з яких більше тисячі - отримали дозволи на розроблення документації землеустрою, більше 200 чоловік - отримали землі для різних цілей", - заявив Краснолуцький.

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Він наголосив, що виділення земельних ділянок для учасників АТО відбувається відповідно до чинного законодавства, "якщо громадянин досі не реалізував своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки".

Краснолуцький повідомив, що для отримання земельної ділянки необхідно звернутися до земельного органу за місцем проживання та написати відповідну заяву.

За його словами, процедура надання дозволу на розроблення документації землеустрою відбувається швидше, якщо це стосується землі сільськогосподарського призначення державної власності, розпорядником якої є Держземагентство.

Якщо ж земля знаходиться у комунальній власності, то після написання заяви органи місцевого самоврядування у місячний термін приймають рішення про надання дозволу на розроблення документації землеустрою.

За словами Краснолуцького, в Україні на сьогодні є більше 3 млн га земель запасу.

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"Тобто земель достатньо, щоб забезпечити цих громадян відповідними земельними ділянками", - наголосив Краснолуцький, зауваживши, що вільних земель немає у Києві.