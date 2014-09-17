Систему охорони здоров'я можна реформувати у стислі терміни - експерт

Про це заявив німецький економіст в медичній галузі Фредерік Сайрус Редер сьогодні в УНІАН на прес-конференції «Реформа охорони здоров'я - уроки Грузії для впровадження в Україні».

«Систему Семашко дуже важко змінити або модернізувати, проте в Грузії створена така система охорони здоров'я, в якій практично не існує корупції. Ціни на фармацевтичні засоби впали на 30-40%. Я побачив систему охорони здоров'я, яка була дійсно доступною, люди можуть оплатити медичні послуги. І це відбулося порівняно швидко - за 5 років. Тому я вірю, що можна в стислі терміни сформувати систему так, що від неї буде користь населенню», - сказав Редер.Читайте такожМОЗ України планує закупівлю ліків на півмільярда гривень

При цьому екс-міністр з координації реформ Грузії Каха Бендукідзе наголосив, що процеси реформування в грузинській системі охорони здоров'я спиралися на три основні блоки: перший стосувався того, які влаштовані лікарні, другий – як фінансувалося лікування, третій - що відбувалося на ринку ліків. На думку Бендукідзе, особливо важливе було реформування у сфері фармацевтичного ринку, зокрема ліцензування ліків.

«Ми вирішили, що ліки, які зареєстровані в європейських цивілізованих країнах, можуть продаватися без ліцензування в нашій країні. Це був ключовий момент – відкриття ринку фармацевтичної продукції. Це зробило можливим без бюрократичної тяганини ввозити препарати. Ми також спростили відкриття аптек. Безрецептурні ліки можуть продаватися не лише в аптеках, але й в супермаркетах. Ми знизили частку продажів ліків у великих аптечних мережах - з 70% до 50%. І через рік після цих нововведень ціни на ліки впали до 40%. У середньому - 25%. Реформи проходили дуже важко, було дуже багато супротивників у фармсередовищі, які не хотіли втрачати свої прибутки», - розповів Бендукідзе, підкресливши, що такі реформи не потребують грошей і економлять величезні кошти громадян.Читайте такожУ медичних вишах України знову викладатимуть військову медицину

За його словами, український ринок ліків становить близько 4 млрд дол., завдяки реформам у фармсекторі можна заощадити, щонайменше, 400 млн.

У свою чергу, екс-міністр охорони здоров'я, праці і соціального забезпечення Грузії Андріа Урушадзе зазначив, що до реформи система охорони здоров'я в Грузії була однією із найбільш корумпованих – понад 80% платежів були нелегальними.

«Ми пішли шляхом співпраці державного і приватного секторів, коли власник лікарні не зацікавлений брати неформальні гроші. У Грузії понад 80% клінік - приватні. Вони фінансуються і управляються приватними компаніями, і ціна медикаментів, які купуються, впала втричі. Зникли відкоти. Те саме і при закупівлі медичного устаткування, ремонті лікарень, улаштуванні медиків на роботу. Ми також скасували санітарно-епідеміологічну службу. Виявилось, що люди купують якісні продукти і без санітарних інспекторів, які останні 20 років лише збирали дань з дрібних торговців», - зазначив Урушадзе.

Він підкреслив, що уряд Грузії у перехідному періоді вирішив допомагати, в першу чергу, незаможним верствам населення.

«Ми зробили програму, щоб знайти сім'ї, які терплять нестатки. Це була цільова програма, і на підставі цих списків перше, що ми зробили – купили медичне страхування для незаможних сімей Грузії. Це близько 800 тисяч осіб. До кінця 2012 року у нас близько 2 мільйонів людей мали приватне медичне страхування за рахунок бюджетних грошей. Ми вирішили проводити політику, яка б у першу чергу допомагала бідним людям», - сказав Урушадзе.Читайте такожВінницькі меценати подарували військовим медикам електрогідравлічний операційний стіл

Він також підкреслив, що були скасовані всі сфери корупційного ризику, зокрема державні закупівлі.

«Ми це зробили так, щоб система не залежала від чесності людей. І об'єктивно працювала в тих умовах, які диктує нам ринок», - сказав Урушадзе.