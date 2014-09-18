У Макіївці знайшли вбитим командира відділення загону ДСНС - міліція

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в м. Макіївці на вул. Фізкультурній з вогнепальним пораненням голови було виявлено тіло командира відділення-водія державної пожежно-рятувальної частини другого державного рятувального загону Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій, 1986 р.н.

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Обставини отримання тілесних ушкоджень встановлюються. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.