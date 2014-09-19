За добу з Донбасу в інші регіони переселилися понад 1,5 тисячі осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Так, згідно з оперативною інформацією, загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів, становить 17 тис. 794 особи, у тому числі 5 тис. 23 дитини, 1 тис. 260 інвалідів та осіб похилого віку. За добу переселено – 123 особи, з них 13 дітей та 1 інвалід та особи похилого віку.Читайте такожПереселенцям з Донбасу хочуть виплачувати по 884 грн на місяць для оренди житла

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 233 тис. 615 осіб, у тому числі 77 тис. 827 дітей, 34 тис. 649 інвалідів та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 53 тис. 290 осіб). За добу – 1 тис. 679 осіб, у тому числі 589 дітей та 480 інвалідів та осіб похилого віку.

Всього тимчасово розміщено 251 тис. 409 осіб, у тому числі 82 тис. 850 дітей, 35 тис. 909 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 1 тис. 802 осіб, у тому числі 602 дитини, 481 інвалід та осіб похилого віку.

З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської ОДА - 24 тис. 80 осіб), загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 275 тис. 489 осіб.

Відзначається, що найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається у Донецькій області (розміщено 53 тис. 351 особа), місті Київ (31 тис. 753 особи), Запорізькій (26 тис. 569 осіб), Дніпропетровській (24 тис. 934 особи), Луганській (24 тис. 80 осіб), Харківській (19 тис. 453 особи), Одеській (14 тис. 239 осіб) областях.Читайте такожООН налічила 200 тисяч біженців з Донбасу

Найменша кількість розселених у Волинській (1 тис. 228 осіб), Тернопільській (1 тис. 343 особи), Рівненській (1 тис. 525 осіб), Чернівецькій (1 тис. 610 осіб) та Закарпатській (1 тис. 811 особа) областях.