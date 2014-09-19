В Маріуполі шукають опалювані приміщення для близько 800 переселенців - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради з посиланням на директора Маріупольського міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Уляну Токарєву.

За її словами, зараз влада міста вирішує одну із серйозних проблем, пов'язаних з біженцями - це розміщення переселенців в опалюваних приміщеннях, і наразі кількість таких людей становить близько 800 осіб.

Токарєва зазначила, що ці приміщення потрібно підшукати, а з приводу фінансування майбутніх у них ремонтів ведуться переговори з Міжнародним Червоним Хрестом та іншими організаціями.

У міськраді також повідомили, що за даними управління міського майна, попередньо вже відібрано понад 20 об'єктів, які можуть бути використані для розміщення переселенців в осінньо-зимовий період.

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Описуючи в цілому ситуацію з переселенцями, Токарєва розповіла, що з червня поточного року до Маріуполя прибули більш як 12 тис. осіб з окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. Вона зазначила, що ця цифра відображає лише тих людей, які офіційно звернулися за допомогою.

За словами Токарєвої, 23 червня в Маріуполі було створено Центр допомоги переселенцям, а на базі школи-інтернату №2, Навчального корпусу, Орджонікідзевського і Жовтневого територіальних центрів було створено Центри тимчасового проживання для переселенців, свої приміщення для цього також надали гуртожитки навчальних закладів, християнські місії і жителі Маріуполя. Завдяки цьому було розселено 1,5 тис. осіб.

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За інформацією Токарєвої, багато сімей приймають рішення залишитися в Маріуполі, тому шукають роботу, влаштовують дітей у дитячі садки та школи.

На сьогодні в школах міста навчаються 1692 дитини із сімей переселенців і ще 304 відвідують дошкільні установи. Близько 2 тис. переселенців сьогодні потребують працевлаштування. Нині в Маріуполі 500 осіб було працевлаштовано через Центр зайнятості, а також у результаті переговорів з підприємствами міста, представниками малого та середнього бізнесу.