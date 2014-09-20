В Херсоні встановили рекорд України з одночасного виконання дітьми гімну країни

Як передає кореспондент УНІАН, після урочистого відкриття святкових заходів, присвячених 236-й річниці Херсона у Потьомкінському сквері, городяни перемістилися до площі Героїв Сталінграду.

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На площі, за інформацією міської влади, зібралося 2432 дітей і підлітків. У їхньому виконанні державний гімн звучав дуже урочисто і дозволив кожному з учасників рекорду відчути себе частинкою однієї великої родини - України.

Рекорд зафіксовано представником Національного реєстру рекордів. Інформація про рекорд буде опублікована в Книзі рекордів України.

Голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов, який звернувся з вітальними словами до херсонців з цього приводу зазначив: «Наші діти сьогодні довели, що Херсон - українське місто з високим рівнем патріотизму».

Ініціатором і організатором рекорду виступила обласна державна адміністрація.