На Рівненщині прихожани звинуватили священика у молитвах за Путіна

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За свідченнями селян, під час престольного свята запрошений панотець із сусіднього села почав молитися у їхньому храмі за Путіна і «військо руське». Після цих слів велика частина прихожан вийшли з церкви, а за кілька днів створила громаду Київського патріархату.

У суботу, 20 вересня, всередині цієї церкви замкнулися ті прихожани, які залишилися в Московському патріархаті. Один із них застосував газовий балон до людей, які намагалися відчинити двері. Чоловіка затримали, факт зафіксували в міліції.

Священик Хотинської церкви Нерукотворного образу Христа Спасителя, котрий досі був її настоятелем, запевняє, що сам ніколи не молився за Путіна, бо вважає його причиною українських нещасть.

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Надалі з інцидентом навколо церковного приміщення розбираються правоохоронці.

Рівненська єпархія Української православної церкви Київського патріархату наголошує на своїй непричетності до цих подій.

На початку вересня архієпископ Рівненський і Острозький УПЦ (МП) Варфоломій оприлюднив звернення до своєї пастви, у якому заявив, що прихильники УПЦ (КП) своїми діями «віддаляють час можливого об’єднання в майбутньому в Єдину Православну Церкву».