Громадськість проводить кампанію зі створення позитивного бренду Ірпеня

Ініціативні групи, громадські організації і небайдужі мешканці міста презентують і обговорюють ідеї того, в якому напрямку розвиватися Ірпеню, аби стати не лише комфортним для життя, а й цікавим для інвесторів, повідомляє портал «Пульсар Приірпіння».

Організатором заходу виступив Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння», який запропонував усім бажаючим долучитися до спільного творення бренду рідного міста. Найактивнішими серед ірпінців виявилися учасники Всеукраїнської громадської організації «Нові обличчя», які, залучивши до спільної роботи експертів та фахівців із містопланування та АГО «Розвиток Приірпіння», у минулі вихідні у центрі Ірпеня біля пам'ятника Шевченку представили комплексний проект модернізації об'єктів інфраструктури Ірпеня, пам'яток його історії і культури, міського стадіону і парків, які потребують реконструкції. Згідно з планами авторів проекту, до 2017 р. Ірпінь перетвориться на затишну "зелену" зону комфорту і сімейного відпочинку.

Зокрема, пропонується реконструювати територію Будинку творчості письменників, де працювали й відпочивали відомі митці: створити Алею Слави, на якій, за результатами громадських обговорень, пропонують встановити пам’ятні знаки на честь видатних мешканців міста.

Крім того, у планах авторів проекту – модернізувати центральний міський парк Ірпеня, де має з'явитися кількаярусний фонтан та чудова архітектурна композиція в античному стилі. А також – реконструкція міського стадіону, на якому ще у 50-х роках минулого століття тренувалися та приймали суперників ірпінські футбольні команди "Старт" і "Динамо". Сьогодні стадіон – у критичному стані і потребує повної реконструкції, але якщо на цій території з'явиться велике футбольне поле з сучасним газоном, легкоатлетичними доріжками, трибунами, електронним табло для відображення спортивних результатів – він зможе приймати як обласні, так і національні спортивні змагання.

Презентація проекту «Ірпінь – місто Вашої мрії» проводиться в різних районах міста і триватиме до кінця вересня.