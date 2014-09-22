Погода цього тижня різко зміниться, очікуються сильні дощі та вітер

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

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"На цьому тижні ми дочекалися досить різкої зміни погодних умов. ... Ми чекаємо відключення від електропостачання, локальних підтоплень, штормову погоду на узбережжі морів", - зазначив Кульбіда.

За його словами, на цьому тижні слід чекати дуже сильні дощі на території Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, а також на півострові Крим. В інших областях дощі також будуть досить тривалими та інтенсивними, але їх кількість буде меншою. Найменшу кількість опадів варто чекати жителям західних областей.

Синоптик прогнозує на цьому тижні значне посилення швидкості вітру. Так, 23-24 вересня на території північних і центральних областей швидкість вітру збільшитися до 25-28 м/сек, а з 25 вересня - на території східних областей.

"Швидкість вітру більш як 25 метрів за секунду, відповідно до наших критеріїв, належить до категорії стихійного метереологічного явища", - зазначив Кульбіда, додавши, що лише в західних областях такого стихійного явища не буде.

Щодо температури повітря, синоптик чекає значного похолодання до 25 вересня і відносного потеплення після 25 і до кінця тижня.

"Температурний режим змінюватиметься мало, оскільки переважно буде хмарна погода. Температурний режим вночі 3-8 градусів, вдень 11-16 градусів, і, починаючи з 25 вересня, можна чекати поступового щоденного зростання температури на кілька градусів", - повідомив директор Укргірометцентру

У Києві синоптик обіцяє дощову погоду з сильним вітром переважно 23-25 вересня.

Також синоптик пояснив, що у зв'язку з таким небезпечним природним явищем можна чекати масштабних відключень від енергопостачання. Зокрема, це стосуватиметься північних і центральних областей, а також меншою мірою південних.

Кульбіда також повідомив, що через велику кількість дощів можливі підтоплення.

"У результаті великої кількості опадів, які місцями досягатимуть місячної норми, можливі локальні підтоплення. Це стосується переважно південних, центральних і північних областей. Це накопичення води в знижених рельєфах, через що можуть бути якісь локальні підтоплення об'єктів, які там знаходяться", - пояснив синоптик.

Також, за його словами, можлива штормова погода на узбережжі Чорного і Азовського морів.