У Чернігові спіймали чоловіка, який "мінував" військкомат та відділ міліції

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

Увечері 20 вересня черговий обласного військового комісаріату повідомив чергову частину міліції, що на стаціонарний телефон установи надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який сказав про замінування комісаріату.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники ДАІ, батальйону патрульної служби міліції, державної служби охорони, вибухотехнічна та кінологічна служби. Під час обстеження приміщення та прилеглої території правоохоронцями вибухонебезпечних пристроїв не виявили, інформація про замінування не підтвердилася.

За годину по каналу "102" надійшло повідомлення про замінування приміщення Чернігівського міського відділу УМВС.

Усі оперативні та комунальні служби знову провели перевірку за фактом замінування, під час якої вибухових пристроїв теж не було виявлено.

Правоохоронцям, застосовуючи технічні засоби, вдалося встановити особу чоловіка, який здійснив дзвінки, та затримати його.

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В обох випадках про замінування повідомив 43-річний житель обласного центру, який на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння. Що спонукало його до такого вчинку, буде встановлено в ході подальшого досудового розслідування.

За фактами неправдивих повідомлень відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) - карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

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На сьогоднішній день правоохоронці перевіряють цього чоловіка на причетність до інших неправдивих повідомлень про замінування. Триває досудове розслідування.