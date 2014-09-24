На Маріуполь налетів потужний ураган. У місті немає світла, обірвані дроти та повалені дерева

11:17, 24 вересня 2014
Суспільство
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Шквальний вітер і злива, які обрушилися на Маріуполь, залишили без світла і води сотні будинків.

Немає електроенергії в приватному секторі і в багатоповерхівках у всіх районах міста. У ці хвилини в райадміністраціях тільки підраховують кількість заявок, в яких жителі повідомляють про відключення електроенергії, повідомляє 0629.com.ua.

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"За 10 років роботи в райадміністрації такої погоди я не пригадаю. Без електроенергії залишилася велика частина лівого берега, в деяких будинках немає і води. Та й сама райадміністрація зараз без світла," - повідомила чергова Орджонікідзевської райадміністрації.

Не краща ситуація і в Жовтневому районі. За інформацією МРЕС, вийшли з ладу 98 трансформаторних підстанцій. Обірвані дроти висять у приватному секторі Паркового селища, на території ГБ №3.

В Іллічівському районі надійшло 39 заявок. Як зазначають комунальники, кількість повалених дерев, зламаних і завалених гілок важко порахувати. Навіть по центру міста складно пройти, у багатьох місцях гілки перегородили дорогу.

В цих умовах вкрай ускладнено рух міського транспорту. Як повідомляють в ТТУ, на багатьох дорогах повалені дерева заважають проїзду тролейбусів і машин.

"Там, де наші ремонтні служби їх прибирають, рух відновлюють. Але в цілому ситуація дуже складна по всьому місту. Найбільш проблемним залишається маршрут 15 тролейбуса в районі вул. Лепорського і заводоуправління "Азовсталь". Зараз рух тролейбусів по цій лінії призупинено.

У місті вітром повалено десятки дерев. В даний час працівники Зеленбуду і ПЕМ працюють над усуненням наслідків стихії. На вулицях міста збирають і вивозять обірвані гілки на тракторах.

Роботи з відновлення ліній електропередач заважає потужний вітер.

В особливо складних погодних умовах виявився мікрорайон "Східний". Там штормовим вітром зірвало підвіконня в багатоквартирних будинках, постраждала обшивка багатоповерхівок. Крім того, вітер зірвав дах у приватному будинку.

Як повідомляють в Гідрометеослужбі, станом на 9.00 швидкість вітру досягає 20 м/с, з поривами до 25 м/с.

На море вирує сильний шторм, висота хвиль досягає 2-х метрів.

Як повідомляють жителі прибережної Гавані, в даний час піднявся рівень ґрунтових вод, але поки підтоплення житлових будівель немає. За інформацією жителів, на Гавані чергують "бочки", які відкачують воду.

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