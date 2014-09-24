Завтра в Україні буде переважно сухо, вночі можливі заморозки

25 вересня в Україні очікується зниження температури повітря вночі до заморозків 0-5 градусів. У денні години стовпчики термометрів сягнуть +9+15 градусів.

Дощі ще залишаться на сході, а на решті території опади припиняться, буде переважати суха погода, повідомляє opogode.ua.

Вітер стихне, але його пориви місцями досягнуть штормових значень 15-22 м/с.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі 0-6 тепла, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +10+16 градусів.

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У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, місцями заморозки 0-5 градусів, вдень +8+15 градусів.

У центральних областях опади припиняться. Температура повітря вночі +2+7, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+15.

На сході України - дощі і сильний вітер, вдень послаблення явищ. Температура повітря вночі +3+9, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +8+16 градусів.

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У південній частині вночі пройдуть дощі, вдень опади припиняться. Температура повітря вночі +3 + 10 вдень 10 + 16 градусів.

У Києві 25 вересня буде переважати суха холодна погода. Температура повітря вночі +3+6, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +8+12 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, на заході південно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-22 м/с, вночі на сході та півдні до 25 м/с.