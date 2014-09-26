В Україні залишаються знеструмлені понад 200 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, згідно з повідомленням, у Донецькій області без електропостачання 105 н. п., Запорізькій – 57 н. п., Луганській – 28 н. п. та АР Крим – 13 н. п.

Водночас впродовж доби повністю відновлено електропостачання у шести областях, які були знеструмлені через негоду 24 вересня, а саме: Полтавській – 89 н. п., Дніпропетровській – 36 н. п., Херсонській – 17 н. п., Одеській - 3 н. п., Кіровоградській - 2 н. п. та Черкаській – 1 н.п.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.