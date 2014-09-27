В Україні без електропостачання залишаються 107 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 27 вересня у трьох областях залишаються знеструмленими 107 населених пунктів.

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Зокрема, у Донецькій – 63 населені пункти, у Луганській – 35 н.п. та у Запорізькій – 9 н.п. За добу відновлено електропостачання у Донецькій області 42 населених пунктів, у Запорізькій – 48 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.