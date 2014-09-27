В Україні без електропостачання залишаються 107 населених пунктів
09:22, 27 вересня 2014Суспільство
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Протягом доби бригадами обленерго проводилися роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені 24 вересня.
Без електропостачання залишаються 107 населених пунктів / Фото УНИАН
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 27 вересня у трьох областях залишаються знеструмленими 107 населених пунктів.
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Зокрема, у Донецькій – 63 населені пункти, у Луганській – 35 н.п. та у Запорізькій – 9 н.п. За добу відновлено електропостачання у Донецькій області 42 населених пунктів, у Запорізькій – 48 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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