У Макіївці бойовики обстріляли житловий будинок, загинув один мирний житель
15:18, 29 вересня 2014Суспільство
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Вчора на території складу нафтобази в Макіївці сталася пожежа.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївської міськради, інцидент стався в Червоногвадейском районі міста.
Крім того, в результаті обстрілу, скоєного бойовиками, снаряд влучив у житловий будинок селища Крупської Червоногвардійського району. В результаті загинула одна людина, поранення різного ступеня тяжкості отримали три мирних жителя.
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Всі служби житлово-комунального господарства працюють у штатному режимі, уточнили в міськраді.
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