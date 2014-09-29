У Макіївці бойовики обстріляли житловий будинок, загинув один мирний житель

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївської міськради, інцидент стався в Червоногвадейском районі міста.

Крім того, в результаті обстрілу, скоєного бойовиками, снаряд влучив у житловий будинок селища Крупської Червоногвардійського району. В результаті загинула одна людина, поранення різного ступеня тяжкості отримали три мирних жителя.

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Всі служби житлово-комунального господарства працюють у штатному режимі, уточнили в міськраді.