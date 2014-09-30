Жовтень в Україні розпочнеться невеликими дощами та північним вітром

Температура повітря знизиться на 2-4 градуси і складе +10+16 градусів, лише на півдні та на Закарпатті буде тепліше, повідомляє Opogode.ua.

У західній частині опадів не очікується, лише місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі +7 +12, вдень +11 +16, на Закарпатті до +20 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +8 +13 градусів, вдень +12 +17 градусів.

Читайте такожВ Україні цього тижня похолодання і дощів не очікується

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +14 +19 градусів.

На сході України пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +12 + 17 градусів.

У південній частині місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі +8 +14, вдень +15 +20 градусів.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі +9 +11, вдень +13 +15 градусів.

Вітер в Україні очікується північний, 5-12 м / с.