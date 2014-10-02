Вночі почнуться заморозки і тумани, а вдень температура не підніметься вище 15° тепла

Протягом дня стовпчики термометрів покажуть +9+16 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Скрізь буде переважати суха погода, лише в західних областях місцями пройдуть дощі.

Вночі та вранці очікуються тумани.

У західній частині очікуються дощі, на Волині, в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях - переважно без опадів. Температура повітря вночі +4+10 вдень +9+15 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +3+9, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+14 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +3+9, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +9+14 градусів.

На сході України буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +1+6, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+15 градусів.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +5+12, вдень +12+16 градусів.

У Києві буде панувати суха прохолодна погода. Температура повітря вночі +3+6, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень +9+12 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.