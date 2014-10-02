СБУ затримала чоловіка, який в соцмережах шукав новобранців для «ЛНР»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що затриманий громадянин розміщував у відкритому доступі у мережі Інтернет тексти із закликами до повалення конституційного ладу України, ігнорування українських органів влади, їх насильницької зміни на псевдоструктури терористичної організації «ЛНР». Зловмисник також поширював фото та відео-матеріали антиукраїнського змісту, які перекручували інформацію про хід АТО.

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Затриманий визнав, що закликав своїх знайомих пройти організовані ним тренування з військової підготовки для подальшого вступу до бандформувань.

Слідчим відділом УСБУ в Луганській області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації), триває слідство.