У Запоріжжі Леніна вдягли у вишиванку (фото)
14:57, 04 жовтня 2014Суспільство
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Леніна у Запоріжжі перевдягають не вперше
Фото Maxim Scherbina
У Запоріжжі на пам'ятник Леніну одягли велетенську вишиванку.
Відповідні фотографії у своєму "Фейсбуці" розмістив Максим Щербина, додавши коментар: "Кажуть, цього разу старий під час переодягання брикався. Шепотів, що вишиванка його повнить".
Фото Olga Mogurenko
Фото Olga Mogurenko
Леніна у Запоріжжі перевдягають не вперше.
22 серпня пам'ятник був прикрашений українським прапором і народним дороговказом російському президенту.
Фото Maxim Scherbina
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