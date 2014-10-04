У Запоріжжі Леніна вдягли у вишиванку (фото)

14:57, 04 жовтня 2014
Суспільство
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Леніна у Запоріжжі перевдягають не вперше

Фото Maxim Scherbina

У Запоріжжі на пам'ятник Леніну одягли велетенську вишиванку.

Відповідні фотографії у своєму "Фейсбуці" розмістив Максим Щербина, додавши коментар: "Кажуть, цього разу старий під час переодягання брикався. Шепотів, що вишиванка його повнить". 

Фото Olga Mogurenko

Фото Olga Mogurenko

Леніна у Запоріжжі перевдягають не вперше.

22 серпня пам'ятник був прикрашений українським прапором і народним дороговказом російському президенту. 

Фото Maxim Scherbina

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