При обстрілі Щастя поранено 9 мирних жителів і один військовий

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

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«О 10.00 4 жовтня розпочався мінометний обстріл опорного пункту 92-ї бригади Збройних сил України біля села Артем поблизу міста Щастя. А в 11.15 і 13.10 - мінометний обстріл мосту біля Щастя. Поранені 9 цивільних осіб і один військовий 92-ї бригади», - йдеться в повідомленні.

Також 4 жовтня бойовики так званого «війська Донського» здійснили мінометний обстріл постів Нацгвардії в районі с. Бахмутка, обстріляли з боку Первомайська із системи залпового вогню "Град" блокпост батальйону міліції "Луганськ-1" в районі села Боброве. В результаті поранені 2 співробітники міліції.

Крім того, вранці 5 жовтня мінометний обстріл вівся по мосту біля Щастя.

Крім цього, за інформацією місцевих жителів з території "ЛНР", в район Міллерово Ростовської області (Росія) біля кордону з Україною прибули 100 військовослужбовців ГРУ РФ у форменому одязі зі зброєю і повною екипировкою , які раніше дислокувалися в Південній Осетії.