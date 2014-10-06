"Нейтральне" село Павлопіль на Донбасі: військові і бойовики ходять до одних і тих самих крамниць

Про це повідомляє 0629 з посиланням на сільського голову Павлополя Сергія Шапкіна.

«2-3 перестрілки відбуваються на день, стріляють через річку, з одного і з іншого боку з автоматів, гранотометов і мінометів. Іноді обстрілюють і греблю, але вона міцна, вистоїть», - заявив він.

Зокрема, вчора в городі одного з приватних будинків розірвався снаряд, а другий впав приблизно в стороні кладовища.

Також повідомляється, що з командуванням військових досягнута домовленість, що людей будуть випускати з села за списками, які зараз складають у сільраді.

З одного боку село контролюють українські військові, з іншого - "ДНР".

Зарплати і пенсії в Павлополі не отримують, але проблем з харчами немає. У магазинах можна зустріти і українських військових і бойовиків "ДНР".

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Сьогодні стало відомо, що сільського голову Павлополя було викрадено бойовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У селі Павлопіль Новоазовського району Донецької області 20 бойовиків-кадирівців викрали із власного будинку сільського голову», - сказав він.

«Також вони з метою провокації здійснили кілька пострілів з мінометів у бік позицій українських військ», - додав Лисенко.