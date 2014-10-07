За добу загинули троє жителів Луганщини - Москаль

Оперативна ситуація в Луганській області за минулу добу значно ускладнилася. Було здійснено низку артилерійських обстрілів контрольованої Україною території, в результаті чого є загиблі й поранені.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Так, 6 жовтня, о 10.10, 10.35 та 15.10 відбулися мінометні обстріли блокпосту Нацгвардії в районі Бахмутки, жертв немає.

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З 17.50 по 19.50 бойовики обстріляли опорний пункт 92-ї бригади Збройних сил України біля села Весела Гора Слов’яносербського району. Поранені четверо українських бійців.

В районі ТЕС Щастя терористи обстріляли 24-й штурмовий батальйон ЗСУ.

Троє бійців поранені, один тяжко.

У секторі “А” о 10.15 та 10.25 було здійснено обстріл двох блокпостів Нацгвардії з боку Кіровська (територія, контрольована ЛНР). Жертв і поранених немає.

О 12.12 у Перевальському районі відбувся мінометний обстріл гірничо-піхотної бригади ЗСУ, з 12.10 по 12.35 — обстріл посту Нацгвардії біля села Катеринівка Попаснянського району, з 12.50 по 13.00 — обстріл з боку Первомайська (контрольований ЛНР) міста Золоте

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О 13.10 під час обстрілу системами “Град” Золотого біля власного будинку загинула 53-річна жінка.

У період з 12.15 по 17.00 терористи з боку Первомайська здійснили 20 пострілів із мінометів по розташуванню зведеного загону УМВС у Тернопільській області в м.Попасна. У результаті поранено 5 співробітників міліції, в тому числі 4-х офіцерів та сержанта. Мінами знищена котельня дитячого садка, а також пошкоджені будівлі відділу ДАІ, вагоноремонтного заводу, магазину “Світанок” та три приватні будівлі.

Одна з мін потрапила на подвір’я приватного будинку на пл.Героїв. У результаті на місці загинули двоє місцевих мешканців — 78-річний батько і 45 річний син.

У Біловодському районі при проведенні сільськогосподарських робіт на полі вздовж кордону з Росією на міні підірвався трактор. Тракторист живий. Район очеплено, оскільки є підозри про інші мінування.

— Терористи, які обстрілюють українські міста й села, в результаті чого гинуть мирні люди, є гідними послідовниками уродженця Донбасу старшого лейтенанта Червоної армії такого собі Солітковського, котрий у 1941р. добровільно перейшов на бік фашистів, очолив Краснодонську поліцію, яка складалася переважно з жителів Луганської області, катував і розстрілював мирних мешканців, — заявляє Москаль.