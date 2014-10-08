Сьогодні уряд має визначити дату початку опалювального сезону

10:41, 08 жовтня 2014
Суспільство
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Коли починати опалювальний сезон в Україні, сьогодні має вирішити уряд.

Сьогодні уряд визначить дату початку опалювального сезону / УНІАН

Про це ідеться в сюжеті ТСН.ранок.

Щоправда включати опалення чи ні, вирішуватимуть на місцях, з огляду на середньодобову температуру повітря та готовність котелень до початку опалення.

Про це напередодні заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман і закликав місцеву владу до розумної економії.

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