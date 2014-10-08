Сьогодні уряд має визначити дату початку опалювального сезону
10:41, 08 жовтня 2014Суспільство
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Коли починати опалювальний сезон в Україні, сьогодні має вирішити уряд.
Сьогодні уряд визначить дату початку опалювального сезону / УНІАН
Про це ідеться в сюжеті ТСН.ранок.
Щоправда включати опалення чи ні, вирішуватимуть на місцях, з огляду на середньодобову температуру повітря та готовність котелень до початку опалення.
Про це напередодні заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман і закликав місцеву владу до розумної економії.
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Сьогодні уряд вирішить, коли починати опалювальний сезон
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