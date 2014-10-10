КДБ Білорусі затримав понад 100 уболівальників за пісню про Путіна (відео)

Місцеві ЗМІ припускають, що це може бути пов'язано з співом нецензурних пісень про президента РФ Володимира Путіна під час матчу, передає телеканал "Дощ".

Матч проходив у білоруському Борисові на стадіоні "Борисов-Арена". Збірна Білорусі програла українцям з рахунком 0:2.

Вболівальники обох збірних під час гри перегукувалися гаслами "Слава Україні!" і "Живе Білорусь". Після цього вони спільно виконали нецензурну пісню про президента Росії. Скандування було чути в прямій трансляції. Безліч аматорських відеозаписів також з'явилося в мережі.

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Під час матчу правоохоронці не втручалися в події. Затримання пройшли вже за межами стадіону. Всього було затримано більше 100 осіб, в основному це громадяни України. Представники українського посольства вже про це повідомлені. 10 жовтня відбудеться суд. Швидше за все вболівальники будуть покарані штрафами і депортацією, однак можливий і арешт на 15 діб.