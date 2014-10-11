УПЦ КП: російські спецслужби готують провокації на 14 жовтня

Про це йдеться у заяві прес-центру Київської патріархії, розміщеному на сайті Укранської православної церкви КП.

«З достовірних джерел Київська патріархія отримала інформацію про те, що російськими спецслужбами на свято Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня готуються численні провокації у Києві та в областях України з метою розпалювання релігійної та суспільної ворожнечі. Під виглядом українських націоналістів та прихильників Київського патріархату провокаторами готуються напади на Києво-Печерську Лавру та храми Московського патріархату. Вже зараз з різних областей України надходить інформація про розповсюдження листівок нібито від імені українських патріотів та прихильників Київського патріархату, в яких містяться заклики на Покрову 14 жовтня вчинити фізичну розправу з духовенством Московського патріархату та захоплювати храми УПЦ МП. Наскільки нам відомо, 14 жовтня вищі керівники УПЦ МП планують перебувати за кордоном», - зазначаєтсья у заяві.

У зв’язку з цим з благословення патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета прес-центр Київської патріархії офіційно заявляє, що Київський патріархат не причетний до підготовки та можливого вчинення силових дій щодо Києво-Печерської Лаври, храмів та духовенства Московського патріархату в Україні, не має жодного відношення до виготовлення і розповсюдження листівок із закликами до насильства проти священиків та храмів Московського патріархату.

«Обрання свята Покрова Пресвятої Богородиці – дня, коли вшановуються українські козаки та повстанці УПА, – як дати провокацій, виявлення однакових за замістом листівок у різних областях України (зокрема, у Рівненській та Херсонській областях), свідчить про скоординовану і масштабну підготовку провокації. Її очевидною метою є створення приводу для розгортання в російських ЗМІ та на міжнародній арені чергової хвилі наклепів на Україну і Київський патріархат, розпалювання в українському суспільстві ворожнечі, особливо напередодні парламентських виборів», - заявляють в УПЦ КП.

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Київський патріархат вкотре офіційно заявляє про засудження насильства проти духовенства чи храмів Московського патріархату. Перехід священиків і громад УПЦ МП до Київського патріархату може відбуватися лише на добровільній основі шляхом волевиявлення самих парафіян, як це передбачено українським законодавством. Антиукраїнська і сепаратистська агітація, яку дозволяють собі вести деякі представники Московського патріархату в Україні, також повинна зупинятися не шляхом беззаконного насильства, а у визначений законами спосіб, наголошується у заяві.

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УПЦ КП відкидає звинувачення «в «захопленні храмів», що останнім часом звучать з боку Московського патріархату, як безпідставні. Якщо парафіяни якоїсь з громад УПЦ МП мають бажання об’єднатися з Київським патріархатом – вони це роблять за власним волевиявленням, а церква на їхнє прохання лише допомагає захистити їхнє власне рішення від тиску та провокацій з боку прихильників Московського патріархату».

Укранська православна церкви Київського патріархату закликає своїх вірян і прихильників в жодному разі не брати участі у підготовці та проведенні насильницьких дій проти духовенства і храмів Московського патріархату, в тому числі в тих, які плануються агентами російських спецслужб на 14 жовтня, а також закликає державну владу звернути увагу на підготовку до цих провокацій та не допустити їхнього втілення в життя.