Херсон відкриє авіаційне та поромне сполучення з Туреччиною

Про підготовку до відкриття регулярних авіарейсів «Turkish Airlines» за маршрутом Стамбул - Херсон - Стамбул розповів начальник управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації Євген Васильєв під час апаратної наради, яка відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації Андрія Путілова, повідомляє сайт Херсонської ОДА.

"Наразі йде активна підготовка до відкриття регулярних авіарейсів «Turkish Airlines» за маршрутом Стамбул - Херсон - Стамбул. Так, на цьому тижні ми вивчали пропускну здатність аеропорту. Для визначення часу, за який пасажирами може бути пройдений паспортний контроль, був проведений тренінг за участю студентів херсонських ВУЗів", - сказав Васильєв..

Також з листопада в Херсонській області розпочне роботу поромна переправа зі Скадовська в порти Туреччини. Про це в прямому ефірі на телеканалі «Скіфія» сказав голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов, передає Крим.Реалії.

Читайте такожРФ розмістила на материковій частині України біля кордону з Кримом важку технікуЗа словами голови області, цей проект дасть розвитку інфраструктури Херсонщини «друге дихання».

«Відкриття цієї поромної переправи сприятиме перетворенню області на справжній логістичний центр півдня України. А це, в свою чергу, стимулюватиме залучення в область вітчизняних та іноземних інвестицій і, відповідно, створення нових робочих місць для жителів області », - вважає Путілов.

За інформацією управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації, в даний час ведуться днопоглиблювальні роботи в акваторії Скадовського морського торгового порту і роботи з реконструкції причалів порту.