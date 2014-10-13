У Донецькій області під час відновлення електропостачання поранено двох енергетиків
21:43, 13 жовтня 2014Суспільство
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У Донецькій області сьогодні, 13 жовтня, під час відновлення електропостачання два енергетика компанії ДТЕК отримали поранення.
Один з енергетиків підірвався на міні / Міноборони
Про це УНІАН повідомили в компанії ДТЕК.
У повідомленні наголошується, що сьогодні, 13 жовтня о 11.30 електромонтер ДТЕК під час відновлювальних робіт в селі Маринівка, Шахтарського району, підірвався на міні і отримав осколкові поранення обох ніг і руки. Зараз енергетик в лікарні, медики оцінюють його стан, як задовільний. Сьогодні ж о 14.55 під час обстрілу, що раптово розпочався поранено в плече електромонтера під час виконання відновлювальних робіт в районі міста Горлівки.
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Компанія ДТЕК в черговий раз закликала всі сторони конфлікту не стріляти в ремонтні бригади енергетиків.
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