Вікна парламенту продовжують обстрілювати з "травматів" та рогаток (фото)

Невідомі молодики продовжують обстрілювати вікна парламенту з травматичної зброї та рогаток.

Як передає кореспондент УНІАН, шибки вікон другого та третього поверху будівлі парламенту з блоку площі Конституції пошкоджені: в них є отвори від каміння.

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Також кореспондент УНІАН став свідком, коли від скла вікна будівлі парламенту відлетіла гумова куля, випущена з травматичної зброї.

Охорона парламенту не рекомендує журналістам підходити до вікон.

На другому поверсі парламенту, з боку центрального входу, на вікнах закрито штори, біля вікон чергують охоронці з вогнегасниками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР пікетували активісти ВО «Свобода» з вимогою ухвалити закон про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Пізніше до парламенту прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора», які кинули в будівлю коктейль молотова та декілька піротехнічних засобів, що вибухають.

Ці невідомі прийшли до парламенту у той час, як Верховна Рада двічі не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН і УПА.

Пізніше біля Верховної Ради стались сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями.

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Верховна Рада так і не включила до порядку денного своєї роботи проект закону про визнання ОУН та УПА.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у зв'язку із провокаціями біля будівлі парламенту закрив сьогоднішнє засідання ВР.

Народні депутати від ВО “Свобода” заявили, що безлади й сутички біля будівлі Верховної Ради вчинили «люди Віктора Медведчука».